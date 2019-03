Un abisso fra le riserve della Juve e i titolari dell'Udinese. Tutto troppo facile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Missione compiuta, la Juventus batte l'Udinese 4-1 con il minimo sforzo, con Allegri che riesce nel suo obiettivo: portare a casa i tre punti tenendo a riposo (quasi) tutti i big. In panchina Cristiano Ronaldo, Mandzukic, Dybala, Chiellini e Bonucci (anche se quest'ultimo è stato costretto ad entrare per l'infortunio di Barzagli). Pjanic a riposo forzato dopo il rosso di Napoli, Douglas Costa lasciato a casa a recuperare nella speranza di vederlo contro l'Atletico Madrid.

In campo quindi, le cosiddette seconde linee: Caceres, Barzagli, Rugani e Spinazzola in difesa, davanti Kean e Bernarschi. Risultato? Quattro reti rifilate all'Udinese. Certo, era quasi un testacoda in serie A, con la prima in classifica che ha affrontato, fra le mura amiche, una squadra in lotta per non retrocedere. Tuttavia la differenza fra le riserve della Juventus ed i titolari dell'Udinese è ancora troppo grande. La Juve, in Italia, non ha rivali, non a caso sono 19 i punti di vantaggio sul Napoli secondo in classifica.

Un abisso fra i Campioni d'Italia e le inseguitrici, con la Juventus che ormai conta i giorni per poter festeggiare l'ottavo Scudetto di fila. Tutto troppo facile.