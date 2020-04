Un addio senza rimpianti. Alexis Sanchez, una delusione per il terzo anno di fila

Alexis Sanchez è una delle (poche) delusioni della stagione dell'Inter. Parentesi a parte, però, il Nino non Maravilla più e si è dimostrato in questa stagione l'infortunato e sfortunato ricordo del calciatore imprendibile ammirato su un campo da calcio negli scorsi anni. Guadagna fior di milioni ed è paradossalmente progioniero della sua fortezza dorata. Pronto a tuffarsi però nel suo deposito di platino, visto che ha detto di no a riduzioni d'ingaggio che difficilmente lo aiuteranno a collocarsi ancora in Italia. La sua avventura all'Inter pare comunque terminata, la formazione nerazzurra sta già guardando verso altri lidi e calciatori. E anche il Manchester United ha già fatto sapere di esser pronto a farlo partire.

Numeri da flop Al netto di stop e infortuni, ha segnato 1 gol in 596 minuti giocati, uno in quindici presenze con l'Inter, il secondo nel tre a uno finale contro la Sampdoria a Genova lo scorso settembre. Nella stagione precedente, al Manchester United, in tre competizioni, 27 presenze e la miseria di 2 gol. Un anno prima: 7 in Premier League su 19 partite all'Arsenal ma solo 2 in 12 acoi Red Devils. L'ultima annata di gloria di Sanchez risale oramai a tre anni fa, un lasso di tempo fin troppo ampio per pensare che l'Inter decida di investire in modo pesante sul cileno per il suo futuro.