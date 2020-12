Un'altra Final Eight di Champions? Ceferin: "Il formato rimarrà lo stesso fino al 2024"

Nel corso dell'intervista concessa a 24ur, il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha parlato del ritorno negli stadi del pubblico: "Vediamo prima quanto sarà veloce e diffusa la vaccinazione contro il Coronavirus. Replica della Final Eight? In ogni caso, il formato rimarrà lo stesso fino al 2024. Non stiamo parlando di giocare nel fine settimana perchè vogliamo tutelare il valore dei campionati nazionali. Però vogliamo un sistema un po' diverso, Piatek interessante, facendo sì comunque che il sogno di giocare la Champions sia così speciale come lo è adesso".