Un'altra finale da vincere: Genoa-Inter fondamentale per la salvezza, il Lecce spera in Conte

Una maledizione spezzata e la seconda finale consecutiva vinta nel giro di pochi giorni. Doveva essere la settimana decisiva per le sorti del Genoa e la squadra di Davide Nicola ha risposto alla grande, conquistando sei punti nelle due sfide più importanti della stagione. Dopo la vittoria contro il Lecce nello scontro diretto, è arrivato anche il successo più prestigioso, nella sfida più sentita dai tifosi; dopo quattro anni, il Grifone torna a trionfare in un Derby della Lanterna, contro una Samp già salva e meno sul pezzo rispetto ai cugini. La differenza di carattere e motivazioni si è vista, soprattutto nella ripresa: da una parte c'era una squadra determinata a raggiungere l'obiettivo, dall'altra una formazione rilassata e poco concentrata, che ha commesso errori davvero marchiani.

Calendari a confronto - Ovviamente, è un'affermazione che potrebbe essere determinante nella lotta per la salvezza, arrivata in contemporanea al 3-1 rifilato dal Lecce al Brescia, che saluta la Serie A con tre turni d'anticipo. Il calendario di Mancosu e compagni sembrerebbe essere più agevole: gli uomini di Liverani dovranno vedersela con Bologna e Udinese in trasferta, prima di chiudere al Via Del Mare con il Parma. I liguri, invece, avranno tre scontri durissimi, contro Inter, Sassuolo ed Hellas. Nove punti in palio, quattro da difendere per Perin e compagni. Favoriti, ma non troppo: sabato, al Ferraris, l'Inter del salentino Conte potrebbe riaprire i giochi e dare una speranza ai giallorossi.