Un’altra grana per il Milan, dirigenza impegnata sul caso Paquetà

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Scoppia il caso Lucas Paquetà a poche ore dalla sfida contro il Brescia. Il Milan dovrà provare a risolvere la situazione del brasiliano che ieri dopo l’allenamento ha chiesto il permesso per non partecipare alla trasferta perché turbato dalle voci di mercato. Attacco d’ansia per il brasiliano, che dopo sei panchine di fila ha perso fiducia in se stesso e teme l’esclusione con la nazionale. Così la società gli ha accordato il permesso di non partecipare alla partita anche se fisicamente Paquetà sta bene, non avendo alcun infortunio. "Deve avere la convinzione di essere un giocatore completo che deve giocare di qualità e quantità, deve diventare più determinante nella fase conclusiva, o fai gol o lo fai fare. Ha fatto bene per impegno, è mancato nelle cose dove uno come lui deve trovare la giocata vincente", ha detto ieri Pioli in conferenza stampa, bacchettando il giocatore. Nella giornata di mercoeldì c’era stato anche un incontro con il suo agente Edoardo Uram per fare il punto con la dirigenza rossonera e per valutare l’offerta del Psg. Secondo le ultime voci Leonardo è arrivato ad offrire massimo 20 milioni di euro, troppo pochi per convincere il Milan, che invece vorrebbe almeno 32 milioni di euro, ovvero la cifra per non registrare una minusvalenza a bilancio. La dirigenza ha pochi giorni a disposizione per provare a risolvere un vero problema, perché il giocatore nel giro di un anno si è svalutato e il club rischia di doverlo vendere ad un prezzo basso. Dunque si fa anche viva l’ipotesi prestito o scambio di giocatori per tentare di rigenerare Paquetà.