Un'altra ruleta

Ci ha preso in giro ancora una volta: con una "ruleta" delle sue, Zinedine Zidane ha fintato di aver preso una direzione, ha sfruttato i suoi mezzi tecnici sovraumani e ha mandato in quella opposta le sue pretendenti, salvo poi prendere la strada che aveva già deciso in partenza. A dieci mesi dall'addio al Real, eccolo di ritorno, deludendo così i 200 milioni tifosi della Juventus in giro per il mondo. Dopo CR7, Agnelli sognava un colpo in gran stile anche in panchina, senza nulla togliere ad Allegri, un arrivo che avrebbe forse addirittura eguagliato l'eco mediatica seguito al tesseramento dell'asso portoghese nella scorsa estate.

Quand tout le monde t'annonce à la Juve et que tu reviens au Real #Zidane pic.twitter.com/h7fjytJ1dB — Vikash Dhorasoo (@vikash_dhorasoo) March 11, 2019

Una ruleta alla Juve, ma anche a Chelsea e Manchester United, squadre ora in altre faccende affaccendate ma che per l'estate di certo non perdevano di vista il mister più ambito al mondo. Meno percorribile invece la pista legata al PSG, a cui il tecnico aveva già nel 2016 chiarito di non volersi legare per una questione di origine: nato a Marsiglia, accettare la corte del club rivale per eccellenza sarebbe stato come minimo "mal visto". Con un contratto, già pronto per essere firmato, fino al 2022, sarà molto difficile vederlo lontano dalla capitale iberica per alcuni anni.