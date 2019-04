Un'altra notte da Cristiano Ronaldo. Da spettatore a protagonista

Fonte: dal nostro inviato alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam

© foto di www.imagephotoagency.it

Inumano. Salta, olimpico, statuario. Onana lo guarda, impietrito, forse affascinato. Il salto verso il pallone, sguardo alla Curva dell'Ajax, è da manuale del pallone. E' tempismo, è arte. Cristiano Ronaldo, infortunato, recuperato, strappa le copertine e stampa ancora una volta il suo sorriso smagliante, il suo grido al cielo, in faccia agli avversari. L'ennesima controprova del suo strapotere è arrivata stasera, quando la percentuale dell'autonomia, della forma e della condizione era ben lontana dal cento per cento. Matthijs de Ligt lo ha annichilito, spallate forti contro quelle stasera non larghe e alte del portoghese. Però il Campione è quello che vede la luce quando intorno è buio e Ronaldo lo ha fatto anche stasera. In una notte dove la Juventus è apparsa fiacca, spompata, stupita e travolta dall'ondata biancorossa. I numeri lo accompagnano ancora verso l'Olimpo, qui ad Amsterdam, qui nella Champions, qui nel calcio. Che sono luogo, modo, gioco. Senza tempo, nello spazio, con un salto in faccia agli avversari, inumano. Poteva essere spettatore, è stato ancora una volta protagonista.