Un'altra scommessa balcanica vinta. Milenkovic sta diventando grande

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ennesima scommessa vinta da Pantaleo Corvino. O almeno così sembra. Perché nell'estate del 2017, quando la Fiorentina girò quasi 6 milioni di euro al Partizan Belgrado, Nikola Milenkovic era solo un giovane di belle speranze. Per parlare di nuovo Vidic, insomma, ne sarebbe dovuta passare ancora parecchia di acqua sotto il ponte. Ma dopo poco più di un anno il serbo ha praticamente conquistato tutti. Dopo le prime apparizioni dello scorso anno Milenkovic si è piano piano ritagliato un posto nell'undici titolare e ora è praticamente un intoccabile di Stefano Pioli. Nel mezzo, un Mondiale giocato da protagonista con la sua Serbia. Carattere, fisicità e una buona presenza sottoporta sono le sue qualità principali e dopo le ultime partite si capiscono ancora meglio i motivi della barricata alzata in estate dai dirigenti viola davanti alle offerte dei top club europei, Atletico Madrid in primis.