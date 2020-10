Un'altra sconfitta pesante per il Crotone: Simy a secco e manca equilibrio

Un'altra pesante sconfitta per il Crotone, che a Cagliari prende altri quattro schiaffi per un totale di quindici reti subite nelle prime cinque giornate di campionato. Pesano come sempre le occasioni sprecate da Simy, ancora a secco su azione dall'inizio del campionato e che sembra, almeno per il momento, aver perso la sua efficacia nell'area di rigore avversaria. Ma i problemi dei pitagorici non sono solo questi e i numeri nel calcio, anche se non spiegano tutto in maniera scientifica, sono utili a fotografare il momento di una squadra.

Al di là delle scelte dei singoli, più volte riprese dallo stesso Stroppa, al Crotone in questo momento manca equilibrio. Voler giocare sempre e comunque senza preoccuparsi dell'avversario, con una rosa come quella attuale, può andare bene in Serie B. Non in Serie A. Il possesso palla, il voler attaccare con tanti uomini in un certo modo, scoprono quella coperta che finisce col dimostrarsi sempre più corta nella fase difensiva. Ogni volta che perdono palla i pitagorici o si fanno male seriamente o ci vanno vicini. Calciatori come Simeone, Pandev o Morata, solo per citarne alcuni, non ti concedono una seconda chance.

Si può continuare a proporre calcio, ma con equilibrio, anche a costo di creare un'occasione in meno. E poi va anche valutata la gestione della rosa. In questo momento Simy sta faticando davvero tanto e per un giocatore della sua stazza può essere normale, anche se il campionato è iniziato ormai da più di un mese. Gli attaccanti però ci sono, la scelta di gettare nella mischia Riviere a tempo scaduto e sul doppio svantaggio e tenere Siligardi in panchina fino alla fine comporta responsabilità dirette per lo stesso Stroppa che, per vedere miglioramenti nel suo gruppo, dovrà coinvolgere tutti i ragazzi a sua disposizione.