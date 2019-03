Un'altra volta, un anno dopo: Juve, serve di nuovo una gara epica

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un’altra volta, un’altra onda. Un anno dopo, la Juventus è ancora lì. Attesa dal tentativo di rimonta: allora c’era il Real Madrid, oggi c’è l’Atletico. Cristiano Ronaldo era dall’altra parte della barricata, ora il portoghese è sulla stessa sponda di Allegri. Con le merengues non bastò una gara di ritorno epica, affossata da Benatia e da un arbitraggio molto discusso, tra Cakir e Oliver. Con i Colchoneros ci sarà persino l’appoggio del pubblico dello Stadium, quasi uno sconosciuto in questa stagione, tra caro prezzi e una guerra intestina alle fazioni bianconere.

La Juve sa come si fa. Lo ha dimostrato proprio un anno fa. Ritrovarsi a dover compiere di nuovo un’impresa dice molto sulla crescita del gruppo bianconero, ancora indietro rispetto a quello status di top team che Agnelli, Nedved e Paratici hanno in testa. Però, se c’è una squadra in Europa in grado di rimontare un 2-0 fuori casa, quella è la Juventus. Certo, di fronte troverà il peggior cliente possibile. Simeone le barricate le fa perché gli piacciono, figuriamoci se ne ha necessità. Comunque vada a finire il ciclo Allegri, però, stasera è l’occasione per mettere in campo una Juve epica. Un’altra volta, un anno dopo.