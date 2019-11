Un altro Ancelotti. Il silenzio dopo il dissenso

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Non sono d'accordo con la decisione della società". Nella giornata di ieri, nella conferenza stampa della vigilia, Carlo Ancelotti per la prima volta da quando siede sulla panchina del Napoli ha espresso pubblico dissenso nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis. Non era mai capitato negli ultimi 15 mesi, non si era mai sentito un Ancelotti in così aperta polemica col numero uno del club pochi minuti dopo che il presidente del Napoli, alla radio ufficiale, aveva annunciato la decisione di mandare tutti in ritiro.

Un Ancelotti diverso. Che questa sera s'è reso protagonista di un'altra scelta inusuale: non presentarsi in conferenza stampa dopo la partita. Non era mai capitato, figurarsi in Champions dove c'è la UEFA che impone un preciso protocollo anche in termini di interviste pre e post-gara.

Invece, l'allenatore del Napoli ha deciso di fare scena muta. Ha deciso di farlo il giorno dopo aver criticato la società. Due indizi che non fanno una prova, ma che certamente indicano di un clima non più sereno come qualche settimana fa.