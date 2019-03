© foto di Hefnawy

C’è un altro Maldini che sta facendo parlar di sé. La scena - scrive La Gazzetta dello Sport - si ripete da 65 anni, da quando Cesare diede inizio all’epopea legando il proprio cognome alla storia del Milan. A darsi da fare oggi per riportare in alto il Diavolo sono in due: Paolo si è sistemato dietro una scrivania, da dove opera come direttore strategico, mentre Daniel, il figlio più piccolo, sta facendo grandi cose con il Milan Primavera. Contrariamente al resto della famiglia, porta il 10 sulle spalle e fa il trequartista, ma chi lo osserva giura l’eleganza nelle movenze è quella di papà.