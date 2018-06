Un altro moschettiere lascia: Lichtsteiner, gol e polmoni per la rinascita

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un altro dei cinque moschettieri lascia ufficialmente la Juventus. Dopo 301 partite in Serie A, Stephan Lichtsteiner vola a Londra, dove vestirà la maglia dell'Arsenal nella prossima stagione. Con Buffon, Barzagli, Chiellini e Marchisio è stato una colonna portante nella squadra dei record, trascinando i bianconeri alla conquista di sette Scudetti consecutivi. Terzino di spinta ma dalle ottime capacità difensive, grande gamba e personalità da vendere, Lichtsteiner è stato un elemento indispensabile nella rinascita della Vecchia Signora, esaltato dal 3-5-2 di Conte e dalle aperture millimetriche di Andrea Pirlo. Quindici gol e trenta assist in totale, a 34 anni ha deciso di provare una nuova avventura stimolante, in un'altra piazza storica del calcio mondiale. Prima, però, ci sarà da onorare la maglia della Nazionale svizzera.