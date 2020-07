Un'andata senza storia: la Juve ricorda la gara dell'andata in vista del match point Scudetto

Stasera la Juventus affronta per la terza volta in questa stagione l’Udinese. Nelle prime due sfide, la squadra allenata da Mister Sarri ha sempre vinto: 3-1 in campionato e 4-0 in Coppa Italia, ricorda Juventus.com. Il 15 dicembre scorso all’Allianz Stadium fu una partita senza storia, con tre reti realizzate nei primi 45’ grazie alle firme di Ronaldo (2) e Bonucci. Nel recupero gol della bandiera di Pussetto. Una gara dominata dalla Juventus, con il 66% di possesso palla e 24 tiri totali, 9 dei quali nello specchio della porta. Tre punti conquistati anche grazie ad un grande agonismo in mezzo al campo, con 38 duelli vinti contro i 32 dei friulani.