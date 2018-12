Un anno di Gattuso. Da Brignoli a Mr.Li fino all'emergenza infortuni

© foto di PHOTOVIEWS

Un anno domani. Un anno da allenatore del Milan, con un mare magnum di inattese difficoltà. Di montagne cinesi, più che russe. Di una proprietà talmente lontana da esser trasparente, da conti che non tornavano, da un sogno Cristiano Ronaldo sfiorato, da un'Europa conquistata ma poi quasi sfuggita. E' stato un anno difficile per Gennaro Gattuso che il 3 dicembre del 2017 esordiva come tecnico in prima dei rossoneri nel 2-2 di Benevento. Quello del celebre colpo di testa di Alberto Brignoli, ora titolare del Palermo che, ironia della sorte, ieri sfidava e pareggiava proprio contro la Strega ma in Serie B. Dice Gennaro Gattuso "spero di migliorare, di sbroccare il meno possibile e di arrivare a contare fino a dieci. Dicono che bisogna fare esperienza e crescere, il 9 gennaio farò 41 anni. Spero di migliorare nella lettura della partita e nella preparazione della gara. Il carattere lo posso modellare, ma ci vuole del tempo. Spero di migliorare a livello tecnico-tattico". Festeggia con la gara contro il Parma che è la vera sorpresa del campionato di Serie A, con un Milan sfortunato e infortunato, zoppo e ricco d'assenze. Schiererà forse un 4-3-3 con Abate adattato centrale e senza Higuain, fotografie dell'emergenza totale. Solo che Gattuso, a vivere in questa situazione d'allerta, di precarietà, oramai s'è abituato, nella sua avventura rossonera. E arriveranno anche notti più serene, perché scavare più in fondo di Li è impossibile. E Ringhio non è certo l'uomo che molla, anche un anno dopo quel colpo di testa del portiere avversario.