Un anno dopo, la situazione di Chiesa a Firenze è diversa. Ma Juve e Inter restano alla finestra

Quale futuro per Federico Chiesa? A domanda, esattamente un anno fa, chiunque avrebbe risposto con una certa sicurezza: andrà via dalla Fiorentina, forse per l’Inter ma più probabilmente per la Juventus. Ma in poco meno di 365 giorni tutto è cambiato. La scorsa estate il ciclone Rocco Commisso ha preso possesso della società viola e come primo (forse secondo) annuncio ha scelto di puntare sulla permanenza di Chiesa: “Non sarà il mio Roby Baggio”, disse il giorno della presentazione ufficiale. E così è stato, nonostante un precedente flirt avanzato con la Juventus.

La situazione, oggi - Il morale e pure il gioco del 25 viola sono migliorati molto nel corso dei mesi. Così come il rapporto con una parte del pubblico. Tanto che le parti, Commisso, Barone, Chiesa e il padre, si sono più volte incontrate e scambiate apprezzamenti pubblici. E lo stesso presidente gigliato, dagli States, si è detto in attesa degli eventi per poter tornare in Italia e magari affrontare anche il discorso legato al rinnovo di contratto. Sullo sfondo restano comunque gli interessi, ovviamente: la Juventus continua a tenere il nome in calco, chissà che con l’evolversi del mercato il nome di Chiesa non possa tornare in alto nelle priorità bianconere. Discorso simile per l’Inter: oggi i nerazzurri sono concentrati su Cavani e sulla possibile cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. Ma il profilo ai nerazzurri è sempre piaciuto… Valutazione? La pandemia non sembra aver inciso particolarmente, con i viola che difficilmente lo faranno partire per meno di 60-70 milioni di euro.