© foto di Federico De Luca

Il presidente onorario della Fiorentina Andrea della Valle ha espresso il suo ricordo di Davide Astori. Dallo speciale realizzato da Sky Sport arrivano le parole del patron viola: "Tirava le orecchie al momento giusto ai giovani come Chiesa, ma anche le parole giuste quando facevano bene. Cercava di tenere tutti con i piedi per terra. Quella mattina ha cambiato la vita di tutti noi. Niente è più come prima: non averlo più è ancora difficile pensarlo oggi. Al Centro Sportivo tutto è legato a lui, e questo rende i ragazzi orgogliosi di essere stati con lui, un capitano che non se n'è andato".