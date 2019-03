© foto di Federico De Luca

L'ex centrocampista della Fiorentina Milan Badelj ha ricordato il suo ex compagno Davide Astori scomparso esattamente un anno fa allo speciale che Sky Sport ha dedicato all'eterno capitano viola: "A casa custodisco la lettera dedicata a Davide e anche la fascia che ho indossato dopo di lui. Mi ricordo che quando vedevo sua figlia Vittoria prendevo un po' di frutta che a lei piaceva tanto, e mi ricordo che una volta non gliela portai e lei ci rimase male. Le piaceva tanto l'uva e da allora questo frutto è diventato un simbolo del nostro rapporto. Col Benevento c'era un'aria irrespirabile, che ti fa capire che c'è qualcos'altro nel mondo oltre a noi. C'è lo spirito. Al Franchi si sentiva un clima surreale, non da questo mondo. All'inizio è stato uno shock ma poi mi sono ripreso. Lo abbraccerei per non lasciarlo mai".