Cristiano Biraghi ha ricordato così Davide Astori nello speciale di Sky Sport: "Mi ha fatto molto male pensare all'ultima partita che abbiamo fatto insieme. L'assist che mi ha fatto nell'ultima partita è un dettaglio. Ma non ricordo solo quello, anche se l'ultima immagine che fanno vedere sempre è quella. Lui credeva in me fin da quando è arrivato. Mi aiutava, mi parlava molto e mi diceva che se facevo le cose come dovevo sarei arrivato in Nazionale".