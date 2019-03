© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il proprio profilo Twitter, il portiere del Paris Saint Germain, Gigi Buffon, compagno di squadra di Astori in Nazionale, ha ricordato così l'eterno capitano della Fiorentina: "Un ragazzo dignitoso, allegro, intelligente, opportuno, senza sovrastrutture.Un ragazzo NORMALE e per questo per sempre speciale".