© foto di Federico Gaetano

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha così ricordato il compagno di nazionale Davide Astori all'interno dello speciale di Sky Sport: "Davide esordì prendendo il mio posto in Ucraina (durante una partita dell'Italia, ndr). In Nazionale è stato un po' frenato anche per colpa mia, due difensori mancini fanno fatica a giocare insieme. Nell'Italia è stato tanto ed ha forse raccolto meno di quanto poteva ma è stato sempre comunque considerato tanto al di là delle partite".