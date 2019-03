Antonio Conte ricorda Davide Astori ai microfoni di Sky Sport, nello speciale realizzato e diffuso dalla televisione satellitare. Queste le dichiarazioni del tecnico, che ha avuto DA13 nel periodo in cui è stato ct dell'Italia: "In gruppo dava serenità. Era un leader in campo e fuori dal campo ma soprattutto una bella persona, affidabile e pulita".