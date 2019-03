© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex tecnico della Roma Rudi Garcia, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, ha ricordato Davide Astori, da lui allenato in giallorosso: "E' difficile descrivere Davide, forse il termine giusto può essere eleganza. Era un vero leader, nonché grande amico di De Rossi con cui stava spesso assieme. Era uno di quei giocatori con cui mi confrontavo per capire il morale del gruppo, faceva collante tra allenatore e squadra. E ovviamente parliamo di un grande uomo. Il nostro pensiero ora va in particolare alla famiglia".