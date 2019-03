© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le parole di Vitor Hugo, pubblicate sul suo profilo ufficiale Instagram, a un anno di distanza dalla morte dell'eterno capitano viola Davide Astori: "È già passato un anno da quando non ci sei più personalmente ad allenarti e giocare tutti i giorni insieme a noi .. Ma sappi che ci sei sempre presente nei nostri cuori e ricordi e ti porteremmo dovunque siamo .. Ti ho osservato ed imparato tanto con te in quel poco tempo che siamo stati insieme e tutti i tuoi consigli li porterò per tutta la mia vita!! Ciao Capitano ed Amico mio, ci manchi e sempre mancherai!!".