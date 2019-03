Un anno senza Astori, il sindaco Nardella: "Firenze non lo dimenticherà"

© foto di Federico De Luca

A margine di un evento a Palazzo Vecchio per celebrare i rapporti tra Francia e Italia - per il quale il Comune sta cercando di organizzare un'amichevole tra le due Nazionali di Calcio - il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a margine del suo personale ricordo di Davide Astori e delle iniziative che il Comune prevede per celebrare il capitano della Fiorentina scomparso un anno fa: "Ho tanti ricordi di Davide Astori, non solo come calciatore ma anche come uomo. L'immagine che più mi è rimasta impressa è quando l'ho incontrato in Borgo Ognissanti a passeggiare con la figlia, innamorato della propria bimba e della città nella quale viveva. Questo è il Davide che mi piace ricordare, oltre all'immagine di calciatore che ha sempre avuto: un giocatore capace di coniugare la pacatezza con la tenacia dello sportivo. Vorrei rivolgere un abbraccio fortissimo da parte di tutta la città ai genitori di Davide: possono stare tranquilli, nessuno dimenticherà il loro figlio. Non smetteremo mai di gridare il suo nome allo stadio e di raccontare quello che rappresentava per tutti. E' un impegno che come Sindaco mi sento di prendere con tutto il cuore: ne sono certo, Firenze non dimenticherà mai Davide Astori. La messa del 12 marzo? Stiamo studiando delle iniziative a cominciare dalle prossime ore. A partire dalla messa in suffragio perché sentiamo di doverlo fare". A riportarlo è FirenzeViola.it.