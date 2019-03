© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Fiorentina si trova in queste ore a San Pellegrino Terme. Si sta tenendo infatti in questi istanti una Santa Messa in ricordo dell'ex Capitano della formazione viola, nella ricorrenza di un anno dalla scomparsa. Presente anche una delegazione del Cagliari Calcio, ci sono anche altri esponenti del mondo del pallone come l'ex compagno, ora all'Empoli, Luca Antonelli.