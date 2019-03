© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Questo il ricordo di Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter, su Davide Astori, suo compagno nell'Italia, all'interno dello speciale di Sky Sport dedicato al compianto capitano viola: "Con lui e Montolivo in Nazionale ci si divertiva sempre. Ricordo che una volta con Conte ci era preso un ridere incredibile solo che con il mister non si poteva... Finita la riunione abbiamo praticamente pianto. Una volta segnò con una rovesciata sopra di me, e mi ha preso in giro per una settimana intera. Era sempre felice, rideva tantissimo. Aveva questo umorismo un po' inglese... È stato veramente un grandissimo ragazzo".