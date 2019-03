© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Questo il ricordo di Davide Astori lasciato da Walter Sabatini, direttore sportivo che lo prese ai tempi della Roma, nello speciale di Sky Sport: "Era molto forte, faceva uscire bene la palla col sinistro e giocava bene in anticipo. Quando uscirono le notizie venne De Rossi nel mio ufficio che mi disse che dovevamo prenderlo per forza, perché oltre al giocatore era proprio un grande compagno. Segnò un gol a Udine che cambiò tutto perché ha dato il via alla goal-line technology. Alla Fiorentina gli hanno dato subito la fascia perché lui psicologicamente era un capitano".