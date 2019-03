© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con tre foto a creare un'immagine completa dello striscione esposto in curva Fiesole mercoledì scorso, Jordan Veretout ha affidato ad Instagram il suo ricordo per Davide Astori: "'Il tuo ricordo scolpito nella mente e la consapevolezza che niente potrà mai cancellarlo'. Sempre con noi. Ho sempre in mente i momenti belli vissuti con te, la tua semplicità e grande gentilezza. C’erano soltanto momenti di gioia intorno a te. Tutto è dovuto fermarsi all’improvviso. SEI e sarai sempre il nostro capitano. Ciao Davide. È stato il giorno più difficile della nostra carriera. Un dolore immenso, un grande vuoto... ".