© foto di www.imagephotoagency.it

E' passato un lungo anno dall'ultimo pareggio esterno del Parma, avvenuto precisamente il 21 dicembre 2017, quando i crociati militavano ancora in Serie B: un anno dopo, due gironi sono passati e i crociati, sempre allenati da D'Aversa, hanno smesso di credere nel "o la va o la spacca". Il pareggio di Torino è il sesto risultato utile in trasferta dell'anno, dopo cinque vittorie, il che fa capire quando la formazione ducale sia pericolosa in situazioni di campo aperto o in cui i favori del pronostico sarebbero dell'avversario. Con quattro punti, uno stasera e tre al "Grande Torino", la città piemontese diventa ufficialmente la meta preferita per i crociati, che ne hanno ottenuti tre a Genova e altrettanti a Milano, in due apparizioni ciascuna. La sconfitta casalinga contro la SPAL brucia ancora, specie per quello che avrebbe portato in termini di consapevolezza e classifica, ma stasera i pensieri sono tutti positivi e anche la prossima sfida interna contro l'Inter sembra una montagna non così impossibile da scalare.