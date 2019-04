Un'arma a doppio taglio: Manolas e la clausola troppo ghiotta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Trentasei milioni di euro. Una spesa che qualsiasi grande club può sostenere e che probabilmente sosterrà nel prossimo mercato per strappare Kostas Manolas alla Roma, nonostante il forte legame che il forte difensore greco ha instaurato con la città capitolina. Manolas, che compirà 28 anni il prossimo 14 giugno, è uno dei più forti centrali in circolazione e fa gola a diverse società, italiane ed europee. Anche stasera, a Genova, è stato il migliore in campo insieme a capitan De Rossi: perfetto nelle chiusure, sempre concentrato, ha annullato gli attaccanti della Sampdoria. Il Manchester United è pronto a coprirlo d'oro e a farne un perno della difesa, leader di una squadra che vuole ritornare a essere grande, in patria e in Europa.

A Roma, invece, si prepara una nuova rivoluzione. A luglio ci sarà quasi sicuramente un nuovo allenatore e tanti pezzi pregiati potrebbero fare le valigie, attratti da progetti più stabili e dalla possibilità di vincere qualcosa. Dalle parti di Trigoria, nonostante la strepitosa semifinale in Champions di un anno fa, le idee sembrano tutt'altro che chiare. Il divario dalla Juventus continua ad aumentare e ormai i giallorossi hanno perso quel vantaggio competitivo che avevano guadagnato sulle milanesi e sulla Lazio. Una situazione scomoda, che potrebbe essere parzialmente attutita dal quarto posto, ma che, forse, non servirà a trattenere Kostas Manolas. L'occasione, per tutti, è troppo ghiotta.