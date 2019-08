Un attaccante: Correa o chi per lui. Il Milan cerca il partner di Piatek

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan di Giampaolo continua a prendere forma, e con lui anche gli sforzi della dirigenza di plasmare una squadra ad immagine e somiglianza del tecnico, adattabile più possibile al suo quasi dogmatico 4-3-1-2. Dopo i vari acquisti già messi a segno, ed un centrocampo rinnovato fortemente con gli inserimenti degli ex empolesi Bennacer e Krunic che potrebbero anche recitare i ruoli di inattesi protagonisti, è atteso il grande colpo in attacco. Con Cutrone volato in Inghilterra, e Andre Silva che sta per imitarlo, ma con destinazione Valencia - a meno di scherzi last-minute come accaduto con il Monaco - e un Suso che viaggia sempre più verso la conferma, ma con cambio ruolo, così come per Castillejo anche se qualche metro più avanti, si aspetta il colpaccio in attacco. A dir la verità i rossoneri uno lo avrebbero anche già piazzato, ed è il giovanissimo Rafael Leao, portato via da Lille con ben 35 milioni. Piatek però ha bisogno di un compagno di reparto di maggior spessore, esperienza ed affidabilità sull'immediato, e non è un mistero il grande pressing del Diavolo su Angel Correa dell'Atletico Madrid. La telenovela, visto che parliamo di Spagna, sembra destinata a finire presto. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Moussa Marega del Porto, ma sembra pista decisamente più fredda. Poi sarà tempo di districarsi sulle cessioni, dato che ci sono diversi calciatori (basti pensare ai quattro terzini sinistri in rosa) destinati all'uscita. In difesa però, alla luce soprattutto dei brutti recenti trascorsi fisici di Caldara, potrebbe essere operato un innesto tra i centrali, dato che ad oggi il quarto è il giovanissimo Gabbia, di sicuro un talento ma forse non ancora del tutto pronto per certi palcoscenici. Attendiamoci perciò presto ulteriori novità anche su questo fronte.