Un bel primo tempo, una perla di Fabián: Udinese-Napoli 0-1 al 45esimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Napoli avanti alla Dacia Arena dopo 45 minuti. A decidere fino a questo momento il match contro l'Udinese la perla firmata Fabian Ruiz dopo 12 minuti, un bellissimo tiro a giro arrivato dopo un pasticcio della difesa dell'Udinese. E dire che lo spagnolo nemmeno era nella distinta dei titolari, è entrato in campo al terzo minuto a causa dell'infortunio che Simone Verdi ha rimediato pochi istanti dopo il fischio d'inizio e ha sfruttato nel migliore dei modi l'occasione che gli ha concesso Ancelotti.

La prima frazione è stata divertente. L'Udinese dopo il gol in apertura non è rimasta a guardare, con Lasagna che in due circostanze s'è fatto vedere minaccioso dalle parti di Karnezis e, soprattutto, con Pussetto che nei secondi finali è andato a un passo dal pareggio. Discorso simile per il Napoli, che dopo il gol del vantaggio ha continuato a giocarsela a viso aperto attaccando ogni qualvolta ne ha avuta la possibilità. Zielinski, Mertens e Milik hanno infatti avuto in tre circostanze diverse l'occasione per raddoppiare, senza però riuscire a trafiggere Scuffet.

La prima frazione, però, è da segnalare anche per il giallo a Milik (confermato anche dopo che Mariani è andato a rivedere l'intervento del polacco su de Paul al VAR) e per quello ad Albiol. Oltre che per la bocciatura di Troost-Ekong: Velazquez dopo 35 minuti l'ha richiamato in panchina per far spazio a Opoku.