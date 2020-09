Un bomber da 29 gol a stagione. Suarez, l'ariete che dovrà risolvere i problemi dell'Atletico

L'ormai imminente firma di Luis Suarez con l'Atletico Madrid dovrebbe risolvere il problema principale della squadra di Simeone: il gol. La scorsa stagione, infatti, il capocannoniere dei colchoneros è stato Alvaro Morata, che ha segnato 16 gol in tutte le competizioni. Come sottolinea As, si tratta del peggior risultato dal 1999; per questo motivo, i rojiblancos hanno voluto rinforzare il loro reparto offensivo con un ariete in grado di fornire garanzie e il prescelto è stato l'uruguaiano, che raccoglierà l'eredità di Antoine Griezmann. A priori sembra un'operazione vantaggiosa, soprattutto se si tiene conto dei numeri straordinari dell'ormai ex Barcellona: Suárez ha segnato 406 gol in 612 partite in Europa in 14 anni, una media di 29 a stagione. Aspettando l'esplosione di Joao Felix, Simeone avrà il bomber tanto atteso.