© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un buon Milan, a segno con Hakan Calhanoglu, conclude in vantaggio per 1-0 il primo tempo della sfida casalinga contro il Lecce. Decide, appunto, il gol del turco, schierato nel tridente offensivo da Stefano Pioli e curiosamente già autore della prima rete dei rossoneri in questo campionato (nell'1-0 al Brescia). Al netto del gol, ottimo avvio dei padroni di casa, che già nei primissimi minuti avevano sfiorato la rete con Rafael Leao, prepotente a livello atletico e tecnico, forse impreciso nelle scelte. Poi è stato Suso a sfiorare il 2-0. Col passare dei minuti il Lecce, troppo testardo in certi frangenti nel cercare l'uscita a palla bassa, spesso persa, è riuscito a prendere le misure agli avversari. Buoni i primi 45' per Pioli, comunque: 1-0 sul Lecce all'intervallo.