Un caffè per rimanere alla Juve: Marchisio incontrerà Marotta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un caffè per rimanere alla Juventus. È quello che, secondo quanto riferito da Tuttosport, Claudio Marchisio prenderà con Giuseppe Marotta. Sul tavolo, la permanenza in bianconera: il Principino non è soddisfatto della stagione che si sta concludendo, ma non ha intenzione di lasciare la Vecchia Signora. Si vede solo in bianconero, due anni fa ha rifiutato il Bayern Monaco, ora ci sono le sirene della MLS. Ma vorrebbe rimanere in bianconero: pensa di poter dare tanto alla Juve, in campo e fuori. E lo dirà anche a Marotta.