Un carattere da veterano. Tonali, schiaffo ai dubbi estivi delle big

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

8 maggio 2000. Questa la data indicata sulla carta d'identità di Sandro Tonali, baby regista del Brescia che anche oggi contro l'Udinese è risultato fra i migliori in campo. La sua qualità col pallone fra i piedi è sempre stata sotto gli occhi di tutti, ma in estate in molti si interrogavano sul suo impatto col campionato di Serie A. Anche per questi piccoli dubbi, o interrogativi se preferite, molte big italiane ed estere non hanno affondato il colpo di fronte alla richiesta da 25/30 milioni fatta dal presidente Cellino per il suo cartellino. Juventus, Milan, Inter, Roma, Fiorentina e PSG, la lista di pretendenti era lunga e variegata, ma come detto alla fine nessuno ha scelto di fare l'investimento soprattutto a causa dello zero alla voce presenze in Serie A.

Personalità emergente - La gara odierna della Dacia Arena lo ha visto disegnare trame di gioco per i compagni, guidando in prima persona quasi tutte le azioni offensive della squadra di Corini. Ma quello che più ha sorpreso è la personalità con cui Tonali ha interpretato la gara. Una partita in trasferta, difficile da vincere soprattutto a causa dell'agonismo e dell'intensità visti fin dal primo minuto di gioco. Ma Tonali non si è lasciato intimidire e ha messo in scena una prestazione da giocatore decisamente più scafato, mostrando oltre alla qualità anche carattere e personalità. E la conferma ultima arriva dalla parole di Corini nel post gara: "Ha qualcosa di diverso. Ha qualità da top club".