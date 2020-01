Fonte: dall'inviato a San Siro

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Minuto 66, Antonio Conte chiama dal riscaldamento Christian Eriksen. E’ il momento che tutto San Siro aspetta, dopo giorni di trepidante attesa per l’arrivo del danese ex Tottenham. Già quando si era alzato per il riscaldamento, i 51mila tifosi interisti avevano caricato il colpo in canna, liberado un fragoroso applauso al momento dell’ingresso in campo. Una prima non certo indimenticabile, ma comunque un esordio da raccontare. Il primo pallone toccato arriva su un calcio di punizione dalla sinistra, cross intercettato dalla difesa viola. Quindi un bel taglio verticale per la rete (annullata per fuorigioco) di Lautaro, prima di una conclusione mancina dal limite dell’area che scalda appena le mani di Terracciano.

Per vedere la miglior versione del talento ex Spurs ci sarà tempo, giusto non strafare ed entrare in punta di piedi. Ma per il momento il messaggio è stato piuttosto chiaro: oltre alla grande qualità tecnica, Christian Eriksen potrà regalare all’Inter anche alcune interessanti variazioni tattiche rispetto al classico 3-5-2 standard. E Conte lo ha confermato: “Il ruolo? Non può fare la punta. Ma a centrocampo sa muoversi in tutti i ruoli”.