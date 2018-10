Un derby dal risultato giusto. E il Bologna sfata il tabù reti in trasferta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una bella partita, 4 gol, tanta intensità, qualche errore e un pareggio che alla fine sembra il risultato più giusto, per il derby emiliano fra Sassuolo e Bologna. Il Sassuolo voleva proseguire l'ottima striscia casalinga, fatta fin qui di 3 vittorie e una sconfitta, ma si è trovato davanti un Bologna la cui voglia di far punti in trasferta ha avuto il sopravvento.

E questa voglia nei giocatori di Pippo Inzaghi è sembrata fin da subito molto presente, come dimostra la rete di Rodrigo Palacio dopo 120 secondi scarsi. Che, dati alla mano, è il primo centro rossoblù lontano dalle mura del Dall'Ara. La partita poi, nel suo svolgimento e nelle sue pieghe, è sempre stata gestita dal Sassuolo, ma come detto il Bologna è riuscito a strappare un punto importantissimo per morale e classifica soprattutto grazie alla forza mentale. Perché dopo la doppia rimonta subita lo spettro della beffa al 90esimo era concreto, non fosse stato per la traversa che ha salvato Skorupski sulle conclusioni di Bourabia e Matri. Ma come detto, nonostante un possesso palla schiacciante in favore del Sassuolo, il pareggio sembra davvero essere il risultato più giusto.