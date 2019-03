© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante la vittoria nel derby sono ben poche le possibilità che Luciano Spalletti, nonostante altri 2 anni di contratto, possa allenare l’Inter anche nella stagione che verrà.Lo scrive Il Corriere della Sera. Tante, troppe,situazioni negative oltre a quella di Icardi, si sono verificate nello spogliatoio e non sempre sono state gestite in modo politicamente corretto dal tecnico. Per la panchina dell’Inter nella prossima stagione il prescelto è e resta Antonio Conte e se l’Inter non riuscisse a portare l’ex allenatore del Chelsea a Milano, si punterebbe su Maurizio Sarri che è la seconda scelta.