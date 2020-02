Un derby ribaltato all'intervallo. Ecco tutte le mosse di Antonio Conte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport prova a ricostruire quanto successo nello spogliatoio dell'Inter durante l'intervallo del derby. Sotto di 2 gol, gli uomini di Conte hanno messo in scena uno straordinario secondo tempo anche grazie al lavoro dell'ex ct nei 15' di riposo.

Le parole per motivare la squadra - Nessuna scenata, Conte ha utilizzato l'ironia per motivare la reazione dei giocatori, quindi ha ricordato i 19 punti che separano le due squadre in classifica, cercando di sminuire i meriti dei rossoneri e di togliere la paura della giocata dalla testa dei suoi.

Gli accorgimenti tattici - Il risultato però imponeva anche cambi effettivi sul campo: l'Inter così ha alzato il proprio baricentro, soprattutto la propria linea difensiva, e aumentato l'aggressività. Inoltre, dal punto di vista del gioco, le due mezzali Barella e Vecino si sono alzate di qualche metro e la costruzione dell'azione è stata basata molto più su Lukaku, piuttosto che sulle idee di Brozovic (come nel primo tempo).