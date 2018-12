Un derby rivoluzionario. L'Athletic, la Real e il ritorno della Ikurriña

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Un derby calcistico come motore di una rivoluzione. Era il 5 dicembre del 1976, esattamente 42 anni fa, quando Athletic Bilbao e Real Sociedad decisero di dar seguito al loro sentimento indipendentista e alla loro voglia di rispondere alle oppressioni del regime franchista.

Il generale Franco infatti aveva dichiarato illegale, già dal 1938, la ikurriña, lo storico vessillo dei Paesi Baschi. Decisione ovviamente mal digerita dal focoso popolo basco ma accettata anche 'grazie' a repressione e violenza da parte della Guardia Civil dell'epoca. Dopo quasi 40 anni, appunto il 5 dicembre del '76, sfruttando la morte del dittatore e il periodo di transizione politica (le prime libere elezioni avvennero nel '77) le due squadre decisero autonomamente di dare un segnale forte al governo di Madrid. Promotore dell'iniziativa fu tal Josean, onesto mestierante della Real Sociedad e abertzale (indipendentista in basco) che il giorno prima del derby chiese alla sorella, di professione sarta, di cucire per lui una ikurriña a regola d'arte.

La mattina della partita Josean la nascose nell'alloggiamento della ruota di scorta per occultarla ad eventuali posti di blocco (fu effettivamente fermato durante il tragitto, senza conseguenze) e arrivò senza problemi all'Estadio de Atocha a San Sebastian, all'epoca sede delle partite casalinghe della Real. Fece entrare la bandiera da una finestra dello spogliatoio e raggiunse i compagni, incaricando il capitano Inaxio Kortabarria di chiedere ai giocatori dell'Athletic cosa ne pensassero di un'eventuale ingresso in campo con la bandiera in bella mostra. La risposta di José Angel Iribar, dopo aver consultato i compagni, fu positiva e così le due squadre entrarono sul terreno di gioco disposti su due file con a capo i due capitani che esponevano il vessillo della discordia. Era dai tempi della guerra civile che la ikurriña non veniva esposta in pubblico senza scatenare la reazione delle forze di polizia.

La notizia, nonostante il tentativo di censura, ebbe grande risalto e creò pressione sul governo di Madrid orfano di Franco. Così pochi giorni dopo, il 25 gennaio del '77, il municipio di Pamplona la espose sul proprio balcone. Il primo gesto di risposta di una lunga serie. Nel 1979 la ikurriña fu riconosciuta come bandiera ufficiale dei Paesi Baschi e oggi è una vera e propria peculiarità iconografica di Bilbao e dintorni.