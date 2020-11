Un destino che sembra segnato. Iachini all'ultimo giro, ora più Prandelli di Montella

Nessuna richiesta di dimissioni da parte della società ma un destino che sembra segnato. Giuseppe Iachini non molla ma servirà la gara della vita per la sua Fiorentina, un abbraccio collettivo e l'impressione di esser davanti a qualcosa di nuovo e di rinato affinché riesca a tener salda la sua panchina viola. Rocco Commisso riflette, dopo averlo confermato nonostante gli umori e le richieste della piazza. La dirigenza sembra propensa a cambiar rotta, anche se pure in questo caso è il proprietario a volere l'ultima parola. Così è stato per la conferma di Iachini, così vuol essere anche adesso. Per la successione c'è un ritorno romantico, Cesare Prandelli, a Firenze dal 2005 al 2010 e poi ct azzurro. Da lì scelte sbagliate, tra Galatasaray, Valencia, Al-Nasr e Genoa. Conosce la piazza, l'ambiente, i tifosi lo hanno a lungo idolatrato ma servirà anche per lui, nel caso, ripartire da zero e dopo anni di alti e bassi. Un'intesa fino a fine stagione sarebbe già pronto, l'alternativa è quella di richiamare Vincenzo Montella che è sempre sotto contratto con la Fiorentina e con quale ci sarebbero stati già dei nuovi contatti. In attesa del futuro: per ora, Iachini, poi Prandelli o Montella come ipotesi, magari fino a fine stagione e poi si vedrà. Però i contatti negati, ma concreti, con Maurizio Sarri da una parte, e quelli che ci sono stati per Daniele De Rossi in passato dall'altra, raccontano la voglia della Fiorentina di aprire un nuovo ciclo. Già. Ma con un altro anno che rischia d'esser buttato in mezzo.