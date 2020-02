vedi letture

Un dialogo nato un anno fa. Juve-Guardiola non ora, ma in futuro sarà ipotesi percorribile

Le parole di ieri del presidente della Juventus Andrea Agnelli hanno fatto discutere. Specialmente quelle su Pep Guardiola. Un anno fa, prima di puntare forte su Sarri, i bianconeri avevano fatto un sondaggio per il catalano del Manchester City e per la Gazzetta dello Sport no è escluso che in un futuro non meglio specificato si torni a parlarne. Anche perché nonostante le dichiarazioni d'amore e la voglia di restare al City, ad oggi non ci sono sentori circa il possibile rinnovo del contratto oltre la naturale scadenza del 2021. E lo stesso Guardiola, dopo aver allenato in Spagna, Germania e Inghilterra, potrebbe gradire il trasferimento in Italia.