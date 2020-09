Un esame diviso in 4 parti e 2 ore e mezza di tempo: ecco come sarà il B1 di Luis Suarez

L'esame di lingua italiana B1, quello che dovrà sostenere Luis Suarez nella giornata di giovedì per avviare la pratica per il passaporto (e quindi per poter dire sì alla Juventus), è diviso in 4 parti, da affrontare tutte insieme ed in una sola sessione. Lo racconta la Gazzetta dello Sport che entra nel merito della questione: c'è la parte di ascolto (comprensione testi orali), quella di lettura e scrittura (comprensione testi scritti), usi dell'italiano (comprensione degli usi dell'italiano in contesti comunicativi quotidiani e produzione di brevi e semplici testi scritti) e comunicazione faccia a faccia. Il tutto, si legge, per una durata complessiva di 2 ore e mezza più 10 minuti per la prova di comunicazione.

Una ricostruzione di ciò che dovrà fare il Pistolero nei prossimi giorni, fermo restando la volontà della Juventus di chiudere con l'attaccante del Barcellona, ad oggi il preferito nonostante restino in piedi le candidature di Dzeko e Milik.