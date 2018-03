Un'estate da numeri uno: giro di portieri nei top club

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un giro di portieri sembra destinato a fare da sfondo alla prossima estate di mercato. Mai come nella prossima sessione, infatti, si prefigura la possibilità di una vera e propria rivoluzione degli estremi difensori dei top club d’Europa, con scenari capaci di coinvolgere posizioni che apparivano salde sino a qualche settimana fa. Non è certamente il caso di Donnarumma, specie dopo l’acquisizione a parametro zero di Pepe Reina da parte del Milan. Con il Napoli che dalla scorsa estate punta a Leno, lo spagnolo arriva a Milano per giocare, ed il giovane portiere italiano sembra quindi destinato a diventare il pezzo pregiato della prossima estate. Il Paris Saint Germain spicca tra i possibili acquirenti, in considerazione della necessità assoluta da parte dei francesi di trovare un numero uno affidabile, ma quella di raggiungere Neymar non è certo l’unica soluzione che valuterà Mino Raiola per il suo assistito. Anche il Real Madrid ha necessità di intervenire nel ruolo per il dopo Keylor Navas, e proprio il milanista è ovviamente un profilo da tenere in considerazione. Altra candidatura, meno illustre, è quella del giovane croato Karlo Letica dell’Hajduk: profilo di spessore che piace alla Casa Blanca. Qualora si dovesse neve puntare sul made in Spain, con un ritorno di fiamma per De Gea, ecco che Donnarumma potrebbe finire nel mirino di quello stesso Manchester United al quale Raiola ha di recente affidato il destino di parecchi suoi assistiti. Per non parlare del pluricorteggiato Alisson, la cui valutazione sembra destinata ad impennarsi di pari passo con le offerte che la Roma ha ricevuto e riceverà nelle prossime settimane... Insomma, scenari mutevoli e destinati a riempire le cronache di mercato di qui in avanti.