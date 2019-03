Un'estate senza valzer: le grandi di Spagna hanno già scelto il tecnico

© foto di J.M.Colomo

Zinedine Zidane è ufficialmente il nuovo allenatore del Real Madrid. Diego Pablo Simeone, con l'Atletico, ha rinnovato fino al giugno del 2022 il 14 febbraio e un giorno dopo lo ha fatto Ernesto Valverde con il Barcellona. La Spagna di oggi ha tre grandi squadre e, in vista dell'estate che verrà, è scongiurato il valzer delle panchine. Perché tutte e tre hanno scelto la propria guida tecnica. Florentino Perez, con un coupe de theatre, ha salutato Santiago Solari dopo una vittoria per 4-1 fuori casa, a Valladolid, richiamando il vecchio amore Zizou. Pareva dovessere essere l'ora, ancora, di José Mourinho. Risvoltini annessi, è tornato il francese mentre il Cholo ha fugato dubbi e voci sull'addio blindandosi a Madrid fino all'estate del 2022. Valverde è certamente il meno personaggio dei tre ma, per adesso, quello che in Spagna guarda tutti dall'alto verso il basso. Niente tormentone o valzer in vista per giugno. Almeno in Liga, almeno per le grandi, s'intende.