Un finale molto Cuper

Uruguay-Egitto è stata una partita fra due modi di interpretare il calcio, entrambi molto difensivi. Alla fine ha vinto quella con più tecnica, pur se nascosta solo in quattro interpreti, i due stopper e i due attaccanti. E ha perso quella che, in panchina, ha Hector Cuper, grande allenatore per pedigree e per storia, mai però capace di raggiungere quel successo che probabilmente gli sarebbe valso ponti d'oro e grandi reverenze.

Il finale è molto da Hector Cuper. Gol sbagliati da Suarez a ripetizione, parate di El Shennawy, il palo colpito da Cavani. Sembrava che l'Egitto ce l'avesse fatta a non prendere gol, fino all'ultima curva, quando Gimenez è svettato più in alto di tutti per firmare il definitivo 1-0. In linea con il personaggio, ricordando anche quel Lazio-Inter 4-2 nel 2002, una macchia in una carriera che poi non è più stata la stessa. Stavolta Cuper ha ancora il tempo per recuperare, ma un pareggio sarebbe stato fondamentale sulla via degli ottavi.