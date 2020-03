Un gioiello di rara bellezza. La rete di Ilicic è l’emblema della straordinaria stagione del 72

15 gol e 6 assist in campionato, nelle 21 partite giocate con la sua Atalanta. Bastano questi numeri a raccontare perché quella attualmente in corso è la miglior stagione della carriera sportiva di Josip Ilicic. Libero da briglie tattiche, sotto la guida di Gasperini lo sloveno ha oramai fatto quell’ultimo e decisivo salto di qualità che lo ha portato al top fra gli attaccanti della Serie A. In fatto di gol e numeri, certo, ma soprattutto di incidenza sulle sorti della propria squadra.

Anche oggi contro il Lecce gli abbiamo regalato la palma di migliore in campo, per l’assist a Zapata, per le giocate sempre tendenti alla bellezza estetica, ma principalmente per il gol del 2-3, quello che in qualche modo ha indirizzato la gara sui binari che la Dea preferiva. L’azione parte proprio dai suoi piedi, a centrocampo. Imbucata precisa per Gomez e respinta del portiere Gabriel. Il pallone a quel punto, calamitato, finisce nuovamente sui piedi di Ilicic che finta il tiro col destro, mette a sedere Lucioni e Rossettini oltre che il portiere leccese e segna a porta oramai spalancata. Un gol la cui bellezza può essere sottolineata solo dalle immagini. Non un tiro spettacolare o una rovesciata in stile CR7, bensì un gesto ‘semplice’, composto, quasi comune. Ma che in realtà nasconde un tasso di difficoltà davvero notevole, proprio per questa semplicità apparente.