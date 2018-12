Un girone fa: pagelle flop per lo Young Boys. Nessuno salvo con la Juve

Fonte: dal nostro inviato a Berna

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nessuno in salvo. Senza esclusione di insufficienze. All'andata, 3-0 per la Juventus con tripletta di Paulo Dybala, le pagelle dello Young Boys furono una vera e propria Caporetto. Il disastro principale in difesa: 4 per Camara, "addormentatosi dul vantaggio della Joya, due gialli in quattro minuti". Male però pure i compagni di reparto: 5 per il portiere Von Ballmoos, per i terzini Schick e Benito, per l'ex cesenate e rosanero Von Bergen. "Rischia pure grosso nella ripresa". Non che sarebbe cambiato molto, in verità. La vena degli esterni, basilari solitamente nel 4-4-2 dello Young Boys, era perduta: 5 per Fassnacht, 5 per Bertone, il migliore della mediana è stato Sow ma pure lui con un modesto 5,5. E davanti? L'occasione per Sulejmani gli vale altrettanto la palma di meno peggiore, anche lui con 5.5 mentre per l'ariete Hoarau un 5. "Isolato in avanti". Per un'andata senza una sufficienza.